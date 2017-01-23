Крымская епархия РПЦ попросила передать ей заповедник «Херсонес Таврический»

Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». С таким заявлением в эфире телеканала НТС выступил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, ранее возглавлявший музей.

Халюта заметил, что сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности. По мнению протоиерея, государство должно создать музейный комплекс, чтобы экспонаты не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. <…> Мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника Херсонес Таврический. Это строительство современного музейного комплекса», — добавил Халюта.

Обращение епархии, по словам Халюты, «поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника».