На обочине МКАД совершил аварийную посадку вертолет

ТАСС
14:15, 22 января 2017
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На обочине в районе 98-го километра МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. Вертолет Robinson, как пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах Москвы, выполнял коммерческий рейс и был вынужден сесть примерно в 10 метрах от МКАД из-за обледенения лопастей.

Ранее в правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что вертолет аварийно сел на внешней стороне кольцевой дороги, движение по магистрали было перекрыто.

ТАСС
МКАД на 98-м километре проходит через национальный парк «Лосиный остров».
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