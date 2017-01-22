На обочине МКАД совершил аварийную посадку вертолет
На обочине в районе 98-го километра МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.
В результате аварийной посадки никто не пострадал. Вертолет Robinson, как пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах Москвы, выполнял коммерческий рейс и был вынужден сесть примерно в 10 метрах от МКАД из-за обледенения лопастей.
Ранее в правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что вертолет аварийно сел на внешней стороне кольцевой дороги, движение по магистрали было перекрыто.
МКАД на 98-м километре проходит через национальный парк «Лосиный остров».