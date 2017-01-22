На обочине МКАД совершил аварийную посадку вертолет

На обочине в районе 98-го километра МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. Вертолет Robinson, как пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах Москвы, выполнял коммерческий рейс и был вынужден сесть примерно в 10 метрах от МКАД из-за обледенения лопастей.