Музей истории США перестал продавать книгу о Трампе, В ней нашли множество ошибок

Национальный музей американской истории в Вашингтоне снял с продажи в сувенирном магазине книгу о Дональде Трампе «Donald Trump: 45th President of the United States Collectorʼs Vault». Об этом стало известно после того, как газета The Washington Post опубликовала материал о многочисленных ошибках в книге.

Как пишет газета, в книге, автором которой является 25-летний житель Атланты Брэндон Кристофер Холл, указано, что заявления штаба Хиллари Клинтон о причастности к взломе переписки демократов — «наглая манипуляция с целью отвлечь внимание от уродливой правды». В книге, которая в основном состоит из фотографий Трампа, говорится, что Клинтон набрала всего на 200 тысяч голосов больше, чем президент США, и проиграла по итогам голосования выборщиков, хотя в действительности перевес Клинтон составляет около трех миллионов голосов.

Стоимость книги в музее составляла 50 долларов США. На Amazon ее можно купить примерно за 45 долларов.