В Вашингтоне после инаугурации задержали более 200 человек

Полиция Вашингтона задержала 217 человек в ходе беспорядков, начавшихся в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. В столкновениях с активистами пострадали три человека, в том числе двое сотрудников полиции.

Live Blog: Limo in DC set on fire as part of anti-Trump protest https://t.co/zQ9wKMlsiC pic.twitter.com/1qtJSf6czi — The Daily Orange (@dailyorange) January 20, 2017

Участники беспорядков в Вашингтоне громили витрины, автобусные остановки и автомобили, полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одновременно с беспорядками в столице США прошла мирная демонстрация противников Трампа.

Протесты в связи с инаугурацией Дональда Трампа также прошли в других крупных городах, в том числе в Нью-Йорке, Чикаго, Далласе, Сиэтле и Портленде.