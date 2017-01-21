В Москве из-за погодных условий отменены десятки рейсов

В московских аэропортах вечером 21 января было отменено 35 рейсов, 37 задержано. Наибольшее количество рейсов — 29 — отменено в аэропорту Шереметьево.

Отмена и задержки рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями — ранее в московском управлении МЧС предупредили о метели и сильном ветре.

Погодные условия сказались и на работе других российских аэропортов. Так, аэропорт Мурманска был закрыт с вечера пятницы до утра воскресенья. В здании находятся несколько десятков пассажиров.