Сотни тысяч человек вышли на «Женские марши» против Дональда Трампа

На «Женский марш» противниц 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне вышли несколько сотен тысяч человек. Организаторы, планировавшие мероприятия на 200 тысяч участников, сообщают, что пришло почти полмиллиона человек.

На инаугурацию Трампа 20 января, по последним оценкам, пришло не более 900 тысяч человек.

По данным организации Womanʼs March, которая координирует демонстрации 21 января, на момент написания заметки марши прошли в 673 городах по всему миру, в них приняло участие более 2,5 миллиона человек.

This is how many people are at the Women's March on Washington right now #WomensMarch pic.twitter.com/6KGvegEWPx — Brian M.K. Allen (@brianmka) January 21, 2017

Одна из самых многочисленных демонстраций за пределами США состоялась в Лондоне, где к зданию американского посольства вместо запланированных 15 тысяч человек пришли 100 тысяч.

In pictures: Women's March on London attracts large crowd https://t.co/MVmGvONPGU pic.twitter.com/573hl5E0id — Press Association (@PA) January 21, 2017

Марши, митинги и пикеты противниц Трампа состоялись также в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Таиланде, и в десятках стран Европы.