Навальный запросит у «Роснефти» документы о выделении 175 миллионов на издание журнала «Однако»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что на правах акционера «Роснефти» потребует предоставить документы о выделении 175 миллионов рублей вице-президенту и пресс-секретарю компании Михаилу Леонтьеву на издание его журнала «Однако».

По словам Навального, ему принадлежат 345 акций компании «Роснефть».

О выделении Леонтьеву 175 миллионов рублей на издание журнала 19 января сообщил «Центр управления расследованиями» (один из проектов «Открытых медиа» Михаила Ходорковского).

Издание нашло на сайте госзакупок договор 2015 года, по которому «Роснефть» выделила ООО «Издательская группа Однако» более 170 миллионов рублей на издание журнала и «оказание информационно-рекламных услуг». При этом в июне 2015 года вышел последний номер журнала «Однако», сказано в публикации.

По мнению Навального, это свидетельствует о «явном конфликте интересов и коррупции».