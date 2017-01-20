Навальный запросит у «Роснефти» документы о выделении 175 миллионов на издание журнала «Однако»

Навальный
13:47, 20 января 2017
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что на правах акционера «Роснефти» потребует предоставить документы о выделении 175 миллионов рублей вице-президенту и пресс-секретарю компании Михаилу Леонтьеву на издание его журнала «Однако».

По словам Навального, ему принадлежат 345 акций компании «Роснефть».

О выделении Леонтьеву 175 миллионов рублей на издание журнала 19 января сообщил «Центр управления расследованиями» (один из проектов «Открытых медиа» Михаила Ходорковского).

Издание нашло на сайте госзакупок договор 2015 года, по которому «Роснефть» выделила ООО «Издательская группа Однако» более 170 миллионов рублей на издание журнала и «оказание информационно-рекламных услуг». При этом в июне 2015 года вышел последний номер журнала «Однако», сказано в публикации.

По мнению Навального, это свидетельствует о «явном конфликте интересов и коррупции». 

Пользуясь правами акционера, направлю в Роснефть требование предоставить мне все документы, касающиеся этого «спонсорского вклада». Будем разбираться и с Сечиным, и его очень состоятельным пресс-алкаше.

Навальный
Михаил Леонтьев был собственником ООО «Издательская группа Однако» до 2012 года, потом до 2016 года компанией владел Институт социально-экономических и политических исследований, пишет «Центр управления расследованиями». Сейчас ООО принадлежит Ларисе Леоновой, гендиректору учредителя журнала, компании «Пресс Код». 
Михаил Леонтьев с 1999 года ведет программу «Однако» на Первом канале. Одноименный журнал, редакцию которого возглавил Леонтьев, начал выходить в 2009 году.
В 2014 году Леонтьев стал пресс-секретарем и вице-президентом «Роснефти». Его комментарии СМИ отличаются неформальным языком; в январе 2017 года в ответ на вопрос о мигалке на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина он написал журналистке «Дождя»: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении.💋»

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