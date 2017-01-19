Во время поисков Ту-154 в Черном море нашли американский бомбардировщик времен Второй мировой

Интерфакс
11:47, 19 января 2017
Требует подтверждения

Во время поисковой операции после крушения Ту-154 Минобороны России у побережья Сочи обнаружили двигатель американского бомбардировщика, разбившегося там во время Великой Отечественной войны. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ходом операции.

Спасатели подняли на поверхность один из двигателей двухмоторного Douglas A-20 («Бостон»), который, по предварительным данным, был поставлен в СССР по ленд-лизу и воевал в составе 63-го бомбардировочного авиаполка. Самолет потерпел крушение после взлета с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

Фотография Douglas A-20 во время бомбардировки 6 июня 1944 года

«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», — сказал собеседник агентства.

Интерфакс
Ту-154 разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера 25 декабря 2016 года. На борту находились артисты ансабля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, все они погибли. По предварительной версии, самолет упал из-за нештатной ситуации.

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