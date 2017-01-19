Во время поисков Ту-154 в Черном море нашли американский бомбардировщик времен Второй мировой
Во время поисковой операции после крушения Ту-154 Минобороны России у побережья Сочи обнаружили двигатель американского бомбардировщика, разбившегося там во время Великой Отечественной войны. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ходом операции.
Спасатели подняли на поверхность один из двигателей двухмоторного Douglas A-20 («Бостон»), который, по предварительным данным, был поставлен в СССР по ленд-лизу и воевал в составе 63-го бомбардировочного авиаполка. Самолет потерпел крушение после взлета с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.
A beautiful shot of an A-20 Douglas Havoc making a bombing run on June 6, 1944. pic.twitter.com/zEbY6wgC05— I Love WW2 Planes (@LoveWW2Planes) March 17, 2016
«На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа», — сказал собеседник агентства.