Во время поисков Ту-154 в Черном море нашли американский бомбардировщик времен Второй мировой

Во время поисковой операции после крушения Ту-154 Минобороны России у побережья Сочи обнаружили двигатель американского бомбардировщика, разбившегося там во время Великой Отечественной войны. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ходом операции.

Спасатели подняли на поверхность один из двигателей двухмоторного Douglas A-20 («Бостон»), который, по предварительным данным, был поставлен в СССР по ленд-лизу и воевал в составе 63-го бомбардировочного авиаполка. Самолет потерпел крушение после взлета с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.