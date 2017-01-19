Reuters: В ЦКБ построят новое отделение для Путина и его окружения

В Центральной клинической больнице, подведомственной Управлению делами президента РФ (ЦКБ УДП), построят новое отделение для лечения главы государства и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, отделение будет предназначено «для Путина и его окружения».

По информации агентства, это будет трехэтажный корпус площадью 12 тысяч квадратных метров. Отделение рассчитано на десять пациентов. Его оборудуют президентской и правительственной связью. Согласно проекту, на одном из этажей здания будет две палаты каждая площадью почти 200 квадратных метров.

В пресс-службе УДП заявили, что в корпусе будут оказывать медпомощь тем, чье обслуживание «возложено на УДП». В эту группу входят помимо высшего руководства страны члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и «свыше тысячи чиновников», пишет агентство.

Строительство отделения обойдется в 2,9 миллиарда рублей без учета оборудования, работы могут быть завершены к 2020 году.

Агентство отмечает, что за последние два года на строительство и реконструкцию управлению делами выделили 15,2 миллиарда рублей (расходы выросли вдвое).

По словам сотрудников ЦКБ, в больнице идет «глобальное обновление всего комплекса зданий».