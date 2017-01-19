На шествии памяти Маркелова и Бабуровой в Москве задержали семь человек

ОВД-Инфо
18:12, 19 января 2017
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В Москве на ежегодном шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были убиты националистами в 2009 году, задержаны семь человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По информации издания, их везут в ОВД «Арбат»

Среди задержанных — активистка по имени Марта Хромова, которую, предположительно, задержали за радужный флаг. «Медиазона» сообщает о задержании пяти человек — мужчины, закрывавшего лицо шарфом, и людей, «возмущенные действиями сотрудников МВД».

«ОВД-Инфо» также пишет, что полиция не разрешала проносить на акцию плакаты не по «заявленной тематике» (мероприятие заявлено как шествие против ксенофобии).

В Мурманске на акции памяти Маркелова и Бабуровой были задержаны около десяти человек. В настоящий момент их всех отпустили, на одну из участниц — Татьяну Кульбакину — был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

Адвокат Станислав Маркелов, который защищал антифашистов, и журналистка Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Их застрелил член националистической группировки БОРН Никита Тихонов. За это его приговорили к пожизненному заключению. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет тюрьмы. 
Члены БОРНа убили также антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и Илью Джапаридзе, участника банды «Черных ястребов» Расула Халилова, чемпиона по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, судью Эдуарда Чувашова. Летом 2015 года лидер группировки Илья Горячев был приговорен к пожизненному заключению.
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