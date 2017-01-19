На шествии памяти Маркелова и Бабуровой в Москве задержали семь человек

В Москве на ежегодном шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были убиты националистами в 2009 году, задержаны семь человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По информации издания, их везут в ОВД «Арбат»

Среди задержанных — активистка по имени Марта Хромова, которую, предположительно, задержали за радужный флаг. «Медиазона» сообщает о задержании пяти человек — мужчины, закрывавшего лицо шарфом, и людей, «возмущенные действиями сотрудников МВД».

«ОВД-Инфо» также пишет, что полиция не разрешала проносить на акцию плакаты не по «заявленной тематике» (мероприятие заявлено как шествие против ксенофобии).

Кого-то задержали непонятно почему pic.twitter.com/l3k8kBliYw — ядерный потанцевал (@polinanem) January 19, 2017

В Мурманске на акции памяти Маркелова и Бабуровой были задержаны около десяти человек. В настоящий момент их всех отпустили, на одну из участниц — Татьяну Кульбакину — был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).