На шествии памяти Маркелова и Бабуровой в Москве задержали семь человек
В Москве на ежегодном шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были убиты националистами в 2009 году, задержаны семь человек, сообщает «ОВД-Инфо».
По информации издания, их везут в ОВД «Арбат»
Среди задержанных — активистка по имени Марта Хромова, которую, предположительно, задержали за радужный флаг. «Медиазона» сообщает о задержании пяти человек — мужчины, закрывавшего лицо шарфом, и людей, «возмущенные действиями сотрудников МВД».
«ОВД-Инфо» также пишет, что полиция не разрешала проносить на акцию плакаты не по «заявленной тематике» (мероприятие заявлено как шествие против ксенофобии).
January 19, 2017
Кого-то задержали непонятно почему pic.twitter.com/l3k8kBliYw— ядерный потанцевал (@polinanem) January 19, 2017
January 19, 2017
Всё серьезно. pic.twitter.com/pawBUBIxTP— ОГОН (@OgonWatch) January 19, 2017
В Мурманске на акции памяти Маркелова и Бабуровой были задержаны около десяти человек. В настоящий момент их всех отпустили, на одну из участниц — Татьяну Кульбакину — был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).