Медведев назвал разрушение отношений с РФ «главной внешнеполитической ошибкой» администрации Обамы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в фейсбуке пост, в котором дал «некоторые оценки российско-американским отношениям» в период правления президента США Барака Обамы.

По мнению Медведева, разрушение отношений США и России — «главная внешнеполитическая ошибка» администрации Обамы, которая «оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией».

Он подчеркнул, что эта ошибка «навсегда осталась в истории».

В своем тексте Медведев отметил достигшее «беспрецедентных масштабов» давление на РФ, «непродуманные экономические санкции», а также «смешные личные ограничения (персональные санкции против российского руководства. — „Медуза“), которых никто не заметил».

Председатель правительства РФ отметил, что России и США «удалось совместно решить ряд серьезных международных проблем», однако констатировал, что к концу правления Обамы отношения между странами «полностью деградировали».