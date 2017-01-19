Медведев назвал разрушение отношений с РФ «главной внешнеполитической ошибкой» администрации Обамы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в фейсбуке пост, в котором дал «некоторые оценки российско-американским отношениям» в период правления президента США Барака Обамы.
По мнению Медведева, разрушение отношений США и России — «главная внешнеполитическая ошибка» администрации Обамы, которая «оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией».
Он подчеркнул, что эта ошибка «навсегда осталась в истории».
В своем тексте Медведев отметил достигшее «беспрецедентных масштабов» давление на РФ, «непродуманные экономические санкции», а также «смешные личные ограничения (персональные санкции против российского руководства. — „Медуза“), которых никто не заметил».
Председатель правительства РФ отметил, что России и США «удалось совместно решить ряд серьезных международных проблем», однако констатировал, что к концу правления Обамы отношения между странами «полностью деградировали».
18 января в ходе своей последней пресс-конференции
на посту президента США Барака Обама заявил, что в начале своего срока пытался побудить Россию стать «конструктивным партнером международного сообщества», однако после возвращения в Кремль Владимира Путина в 2012 году в РФ возродилась «антиамериканская риторика», а внешняя политика стала основываться на предпосылке, что «что хорошо для США, плохо для России».
Дмитрий Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом РФ. В январе 2009 года Барак Обама стал президентом США. После прихода новой администрации США объявили о намерении «начать с нуля» отношения с Россией, осложненные, в частности, войной в Грузии и планами США разместить в Восточной Европе системы ПРО; главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хиллари Клинтон заявляли о «перезагрузке» отношений между странами.
В 2014 году США, как и ряд других стран, ввели против РФ санкции в связи с присоединением Крыма и началом на востоке Украины вооруженного конфликта. Власти РФ, в свою очередь, обвиняли США в причастности к протестам на Украине, которые привели к смене власти в стране и, по утверждению
президента Владимира Путина, в конечном итоге стали причиной присоединения Крыма к России.
США несколько раз продлевали и расширяли санкции в отношении РФ. В конце 2016 года Белый дом ввел новые санкции, связанные с кибератаками, которые РФ, по мнению США, проводила с целью повлиять на ход президентских выборов. Россия причастность к кибератакам отрицает.
В апреле 2016 года Барак Обама назвал
своей главной ошибкой на посту плохое планирование операции в Ливии. По его словам, США не смогли спланировать то, что произошло после вторжения.