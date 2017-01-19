Избранный президент Гамбии принял присягу в посольстве страны в Сенегале. Прежний глава государства отказывается уходить в отставку

В Сенегале принял присягу как президент Гамбии Адам Бэрроу, победивший на выборах главы государства в декабре 2016 года. Трансляцию церемонии вел сенегальский телеканал RTS.

Церемония прошла на территории посольства Гамбии. Действующий лидер Гамбии Яйя Джамме, управляющий страной с 1994 года, отказался покинуть пост.

BREAKING: Gambian President-elect Adama Barrow takes oath of office at embassy in neighboring Senegal pic.twitter.com/w8yPzSvQSk — BNO News (@BNONews) January 19, 2017

В инаугурационной речи Бэрроу обратился западноафриканскому экономическому союзу ЭКОВАС, Евросоюзу и к Совбезу ООН с просьбой «поддержать правительтельство и народ Гамбии в осуществлении их воли и восстановлении суверенитета».

Он также призвал всех гражданских лиц и военнослужащих Гамбии признать его президентство, «поскольку оно основано на Конституции». Военным он приказал оставаться в казармах под угрозой признания их бунтовщиками.