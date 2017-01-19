Избранный президент Гамбии принял присягу в посольстве страны в Сенегале. Прежний глава государства отказывается уходить в отставку

RTS
17:25, 19 января 2017
Надежный источник

В Сенегале принял присягу как президент Гамбии Адам Бэрроу, победивший на выборах главы государства в декабре 2016 года. Трансляцию церемонии вел сенегальский телеканал RTS.

Церемония прошла на территории посольства Гамбии. Действующий лидер Гамбии Яйя Джамме, управляющий страной с 1994 года, отказался покинуть пост.

В инаугурационной речи Бэрроу обратился западноафриканскому экономическому союзу ЭКОВАС, Евросоюзу и к Совбезу ООН с просьбой «поддержать правительтельство и народ Гамбии в осуществлении их воли и восстановлении суверенитета».

Он также призвал всех гражданских лиц и военнослужащих Гамбии признать его президентство, «поскольку оно основано на Конституции». Военным он приказал оставаться в казармах под угрозой признания их бунтовщиками.

18 января у границ Гамбии были сконцентрированы вооруженные силы Сенегала; участники западноафриканского экономического союза ЭКОВАС пригрозили Джамме военным вторжением, если он до наступления 19 января не оставит пост. На момент публикации новости данных о начале интервенции нет. 
Ранее страны Африканского союза заявили, что с 19 января отказываются признавать Джамме легитимным лидером.
Яйя Джамме проиграл на выборах президента Гамбии, которые прошли 1 декабря. Сначала он признал поражение, но потом отказался покинуть пост под предлогом нарушений на выборах. 17 января он объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней; на следующий день парламент Гамбии продлил его полномочия на три месяца.

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