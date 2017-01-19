Армия Сенегала вошла в Гамбию. Соседи хотят свергнуть проигравшего выборы президента страны

Reuters
18:42, 19 января 2017
Надежный источник

Вооруженные силы Сенегала объявили о начале вторжения в Гамбию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Абду Ндиайе.

«Мы вошли в Гамбию», — написал полковник агентству.

Целью интервенции ранее называлось установление власти Адама Бэрроу, который в декабре победил на президентских выборах и 19 января принял присягу в посольстве на территории Сенегала.

Действующий лидер Яйя Джамме, управляющий страной с 1994 года, отказывается покинуть пост.

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