Армия Сенегала вошла в Гамбию. Соседи хотят свергнуть проигравшего выборы президента страны
Вооруженные силы Сенегала объявили о начале вторжения в Гамбию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Абду Ндиайе.
«Мы вошли в Гамбию», — написал полковник агентству.
Целью интервенции ранее называлось установление власти Адама Бэрроу, который в декабре победил на президентских выборах и 19 января принял присягу в посольстве на территории Сенегала.
Действующий лидер Яйя Джамме, управляющий страной с 1994 года, отказывается покинуть пост.
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