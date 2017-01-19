Эксперты правительства отказались отменять «пакет Яровой». Петиция за его отмену набрала 100 тысяч подписей

Сайт «Роскомсвобода» опубликовал отзывы МВД, ФСБ, Минкомсвязи на петицию. Все они ответили, что отменять «пакет Яровой» нельзя.

В заключении «Открытого правительства» говорится, что «недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов».

Правительственные эксперты отказались отменять «пакет Яровой», как того требовали 100 тысяч граждан России, подписавшие петицию.

Президент России Владимир Путин подписал «пакет Яровой» летом 2016 года. Законы обязывают операторов связи и провайдеров хранить все разговоры и переписку. Кроме того, введены ограничения на миссионерскую деятельность; в УК появилась статья о недоносительстве, а возраст уголовной ответственности по «террористическим» статьям был снижен до 14 лет. Авторы закона настаивают на его антитеррористической направленности.

Петиция об отмене «пакета Яровой» появилась на сайте «Российская общественная инициатива» 8 июля. К 14 августа она собрала более 100 тысяч голосов, которые необходимы для рассмотрения петиции в правительстве.