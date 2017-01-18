В российских банках организуют выдачу паспортов и миграционных документов

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов поручил МВД, Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос об оформлении паспортов и других документов в отделениях банков. Такое предложение обсуждалось на совещании у Шувалова в конце декабря 2016 года, подтвердил РБК его представитель.

Банки, по замыслу вице-премьера, получат функции ФГУП «Паспортно-визовый сервис» — предприятия, подчиненного МВД, которое оформляет паспорта, заграничные паспорта, а также документы для иммигрантов.

В отличие от многофункциональных центров (МФЦ), ведомственное предприятие предлагает за дополнительную плату оформить документы в более короткие сроки. С 2009 года по всей стране открылось только 49 филиалов «Паспортно-визового сервиса».

Шувалов не указал, какие именно функции предприятия предложено передать банкам и будут ли эти услуги доступны во всех финансовых организациях. По мнению опрошенных РБК экспертов, основную выгоду такое решение несет для госбанков с развитой системой отделений.

Сроки запуска новых услуг в банках также не обозначены.