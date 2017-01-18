Свадьбу полицейского отметили ездой задом наперед. Сотрудник полиции уволен

Об этом, сообщает телеканал РЕН, объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«По результатам служебной проверки в УМВД по ТиНАО Москвы был уволен Карахан Балакеримов», — заявил министр внутренних дел.

Участники свадебного кортежа Балакеримова летом 2016 года грубо нарушили правила дорожного движения. Видеозапись, на которой один из автомобилей кортежа полицейского едет задним ходом по проспекту Вернадского в Москве, получила широкую огласку в середине января 2017 года.