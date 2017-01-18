Свадьбу полицейского отметили ездой задом наперед. Сотрудник полиции уволен
Сотрудник московской полиции Карахан Балакеримов, чей свадебный кортеж грубо нарушил ПДД, уволен по результатам служебной проверки.
Об этом, сообщает телеканал РЕН, объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Балакеримов занимал пост оперуполномоченного УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО).
«По результатам служебной проверки в УМВД по ТиНАО Москвы был уволен Карахан Балакеримов», — заявил министр внутренних дел.
Участники свадебного кортежа Балакеримова летом 2016 года грубо нарушили правила дорожного движения. Видеозапись, на которой один из автомобилей кортежа полицейского едет задним ходом по проспекту Вернадского в Москве, получила широкую огласку в середине января 2017 года.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве 16 января объявила о начале служебной проверки в связи с опубликованным видеороликом, добавив, что в случае, если вина полицейского будет доказана, он будет уволен.