Московская полиция проверит видео со свадебным кортежем полицейского. Одна из машин ехала задним ходом по проспекту

Полиция проводит проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором автомобили свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

По некоторым данным, речь идет об участниках свадьбы оперуполномоченного УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО), напоминает «Интерфакс».

«В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Видеозапись, на которой участники свадебного кортежа грубо нарушают правила дорожного движения, получила широкую огласку в середине января. На видео, снятом в теплое время года, в частности показано, как один из автомобилей кортежа едет задним ходом по проспекту Вернадского.

Участники кортежа, по данным «Лайфа», праздновали свадьбу 26-летнего оперуполномоченного УВД ТиНАО Карахана Балакеримова. На службу, сообщило издание, Балакеримов поступил около двух лет назад. На работу его принимал лично полковник Сергей Терновых, возглавлявший в тот момент УВД ТиНАО.

Брат Балакеримова сообщил телеканалу РЕН, что его родственник «не может отвечать за каждого гостя», не став при этом напрямую подтверждать, что на видео снят именно свадебный кортеж оперуполномоченного УВД ТиНАО.