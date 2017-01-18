Сенегал и Нигерия приготовились к военному вторжению в Гамбию из-за отказа президента покинуть пост

Associated Press
18:30, 18 января 2017
Надежный источник

Войска стран, входящих в западноафриканский экономический союз ЭКОВАС, приготовились к вторжению в Гамбию, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя военного командования.

По его словам, если до полуночи президент Гамбии Яйя Джамме не покинет свой пост, вооруженные силы «начнут действовать».

Ранее жители Сенегала (единственной страны, с которой граничит Гамбия) сообщали о движении войск в направлении границы с Гамбией. Нигерия объявила, что направила в Сенегал военную авиацию для поддержки вторжения.

Как пишет «Би-би-си», ранее ЭКОВАС уполномочил Сенегал ввести войска в Гамбию в качестве крайней меры по принуждению Джамме к отставке. 18 января Сенегал внес в Совбез ООН проект резолюции поддержки действий ЭКОВАС, сообщает AFP.

«Би-би-си» отмечает, что численность вооруженных сил Гамбии — около 2,5 тысяч человек.

На 19 января была назначена инаугурация нового президента Гамбии Адама Бэрроу, который победил на декабрьских выборах действующего главу государства Яйю Джамме, который руководит страной с 1994 года (он пришел к власти в результате военного переворота).
Сперва Джамме признал поражение, но позже объявил о нарушениях на выборах и отказался покинуть пост, пока Верховный в суд не рассмотрит дело о нарушениях на выборах (это должно произойти в мае).17 января он объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней; на следующий день парламент Гамбии продлил его полномочия на три месяца.
Африканский союз уже заявил, что будет считать Бэрроу законно избранным президентом с 19 января. Победитель выборов Адам Бэрроу до инаугурации решил оставаться в Сенегале.

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