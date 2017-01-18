Сенегал и Нигерия приготовились к военному вторжению в Гамбию из-за отказа президента покинуть пост

Войска стран, входящих в западноафриканский экономический союз ЭКОВАС, приготовились к вторжению в Гамбию, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя военного командования.

По его словам, если до полуночи президент Гамбии Яйя Джамме не покинет свой пост, вооруженные силы «начнут действовать».

Ранее жители Сенегала (единственной страны, с которой граничит Гамбия) сообщали о движении войск в направлении границы с Гамбией. Нигерия объявила, что направила в Сенегал военную авиацию для поддержки вторжения.

Как пишет «Би-би-си», ранее ЭКОВАС уполномочил Сенегал ввести войска в Гамбию в качестве крайней меры по принуждению Джамме к отставке. 18 января Сенегал внес в Совбез ООН проект резолюции поддержки действий ЭКОВАС, сообщает AFP.

«Би-би-си» отмечает, что численность вооруженных сил Гамбии — около 2,5 тысяч человек.