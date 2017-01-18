Парламент Гамбии продлил полномочия проигравшего выборы президента. Великобритания эвакуирует туристов

Национальная ассамблея Гамбии продлила на три месяца полномочия президента Яйи Джамме, который проиграл выборы и должен уйти в отставку 19 января. Джамме останется на посту в течение трех месяцев, такое объявление было сделано в эфире государственного телевидения 18 января.

Ранее Джамме объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней. Он заявлял, что не сложит полномочия, пока дело о нарушениях на выборах не рассмотрит Верховный суд, который не сможет собраться на заседание до мая, передает «Би-би-си».

После объявления о чрезвычайном положении британская туристическая компания Thomas Cook заявила, что в течение двух дней эвакуирует из страны 985 своих клиентов, которые находятся там на отдыхе.

В Российском союзе туриндустрии заверили, что организованных туров для россиян в Гамбию нет. Там могут быть только самостоятельные туристы.