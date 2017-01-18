Обама смягчил приговор Челси Мэннинг. Она выйдет на свободу в мае

Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет. Как сообщает The New York Times, Мэннинг выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

В общей сложности 17 января Обама смягчил приговор 273 заключенным, 64 из них были помилованы. Всего за свое правление он сократил срок заключения 1385 людям, из них более 500 были осуждены пожизненно.

В Белом доме отмечают, что Обама сократил сроки лишения свободы большему числу людей, чем все его предшественники на посту президента.