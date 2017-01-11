Обама собрался смягчить приговор Челси Мэннинг

Челси Мэннинг, осужденная на 35 лет за передачу секретных документов проекту Wikileaks, находится в шорт-листе людей, которым президент США Барак Обама может смягчить приговор. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Минюсте США.

Решение о смягчении срока Мэннинг может быть принято до конца дня 11 января, сообщает телеканал.