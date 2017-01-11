Обама собрался смягчить приговор Челси Мэннинг

NBC News
15:38, 11 января 2017
Требует подтверждения

Челси Мэннинг, осужденная на 35 лет за передачу секретных документов проекту Wikileaks, находится в шорт-листе людей, которым президент США Барак Обама может смягчить приговор. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Минюсте США.

Решение о смягчении срока Мэннинг может быть принято до конца дня 11 января, сообщает телеканал.

Челси Мэннинг до вынесения приговора была известна как мужчина по имени Брэдли Мэннинг. Мэннинг служил в американской армии и в 2010 году передал проекту Wikileaks секретные документы и файлы, в том числе видеозапись расстрела двух журналистов в Ираке американским военным вертолетом. В 2013 году суд приговорил его к 35 годам тюрьмы.
В тюрьме Мэннинг по крайней мере дважды пыталась покончить с собой.
Защита Мэннинг неоднократно просила президента США Барака Обаму о смягчении приговора или помиловании. В ноябре 2016 года Мэннинг подала прошение о сокращении срока заключения до шести лет. Петицию на сайте Белого дома с просьбой смягчить приговор подписали более ста тысяч человек.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещал сдаться властям США, если Мэннинг будет помилована. Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, передавший журналистам секретные документы, также попросил Обаму помиловать Мэннинг (ранее он сам подал прошение о помиловании).
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