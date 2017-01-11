Обама собрался смягчить приговор Челси Мэннинг
Челси Мэннинг, осужденная на 35 лет за передачу секретных документов проекту Wikileaks, находится в шорт-листе людей, которым президент США Барак Обама может смягчить приговор. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Минюсте США.
Решение о смягчении срока Мэннинг может быть принято до конца дня 11 января, сообщает телеканал.
Челси Мэннинг до вынесения приговора была известна как мужчина по имени Брэдли Мэннинг. Мэннинг служил в американской армии и в 2010 году передал проекту Wikileaks секретные документы и файлы, в том числе видеозапись расстрела двух журналистов в Ираке американским военным вертолетом. В 2013 году суд приговорил его к 35 годам тюрьмы.
В тюрьме Мэннинг по крайней мере дважды пыталась покончить с собой.
Защита Мэннинг неоднократно просила президента США Барака Обаму о смягчении приговора или помиловании. В ноябре 2016 года Мэннинг подала прошение о сокращении срока заключения до шести лет. Петицию на сайте Белого дома с просьбой смягчить приговор подписали более ста тысяч человек.