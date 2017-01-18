Минздрав предложил создать сеть бесплатных диетических столовых для бедных
Минздрав предлагает создать сеть кафе или столовых, в которых бы находящиеся за чертой бедности могли бесплатно получить диетическое питание.
Такое предложение содержатся в подготовленном Минздравом проекте стратегии по формированию здорового образа жизни, рассчитанной до 2025 года.
Создание сети столовых, по мнению авторов стратегии, наряду с другими мерами позволит существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.
Документ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в настоящий момент направлен на согласование в профильные ведомства.
«Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)», — говорится в тексте стратегии.