Минздрав предложил создать сеть бесплатных диетических столовых для бедных

Минздрав предлагает создать сеть кафе или столовых, в которых бы находящиеся за чертой бедности могли бесплатно получить диетическое питание.

Такое предложение содержатся в подготовленном Минздравом проекте стратегии по формированию здорового образа жизни, рассчитанной до 2025 года.

Создание сети столовых, по мнению авторов стратегии, наряду с другими мерами позволит существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

Документ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в настоящий момент направлен на согласование в профильные ведомства.