Минздрав предложил создать сеть бесплатных диетических столовых для бедных

ТАСС
13:12, 18 января 2017
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Минздрав предлагает создать сеть кафе или столовых, в которых бы находящиеся за чертой бедности могли бесплатно получить диетическое питание.

Такое предложение содержатся в подготовленном Минздравом проекте стратегии по формированию здорового образа жизни, рассчитанной до 2025 года.

Создание сети столовых, по мнению авторов стратегии, наряду с другими мерами позволит существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

Документ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в настоящий момент направлен на согласование в профильные ведомства.

«Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)», — говорится в тексте стратегии.

ТАСС
В 2015 году в России было более 19 миллионов жителей с доходами ниже прожиточного миниума (около 13 процентов населения). К 2019 году, сообщала глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ноябре, число россиян, живущих за чертой бедности увеличится до 20,5 миллиона человек.
С 2014 года в России обсуждается введение продовольственных карточек для бедных. Планировалось, что программа, в рамках которой людям с низкими доходами перечисляли бы определенную сумму, которую они тратили бы на продукты питания, будет запущена с 2017 года. Однако осенью 2016 года был объявлено, что введение продовольственных карточек откладывается на неопределенное время.
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