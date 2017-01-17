Украина потребовала от России в Международном суде ООН компенсацию за сбитый «Боинг»

Также власти Украины рассчитывают через суд добиться от российской стороны выплаты компенсации за обстрелы мирных жителей на юго-востоке страны.

В иске, поданном властями Украины в Международный суд ООН, в числе прочего содержится требование о выплате компенсации за сбитый над Донбассом малайзийский «Боинг», сообщает AFP.

МИД Украины объявил о подаче иска к России в Международный суд ООН 16 января.

В иске, в частности, утверждается, что власти РФ оказывают материально-техническую и иную помощь незаконным вооруженным формированиям, совершающим теракты на территории Украины. В качестве примера таких терактов в иске были приведены крушение малайзийского «Боинга» и обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска.

Россия не делала заявлений о признании юрисдикции Международного суда ООН и, таким образом, может не выполнять его требования.

Если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Украины, отмечает Reuters , то такой вердикт может быть принят во внимание национальными судами, в том числе, для принятия решений о наложении ареста на российское имущество за рубежом.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли.

Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к крушению малайзиского «Боинга». Российская сторона эти обвинения категорически отрицает.