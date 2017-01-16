Украина подала в Международный суд ООН иск против России

Украина подала иск к России в Международный суд ООН. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.
Иск связан с нарушением Россией, по мнению Украины, международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.
Согласно заявлению украинского МИДа, РФ оказывает помощь (в том числе, предоставляя оружие) незаконным вооруженным формированиям, которые совершают на Украине теракты. В качестве примеров террористических атак в заявлении упомянуты, в частности, крушение малайзийского «Боинга» и обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска.
Кроме того, утверждает ведомство, Россия причастна к дискриминации представителей «нерусских общин» на территории Крыма, в том числе украинцев и крымских татар.
«Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить нарушать международное право», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
После присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году Украина подала несколько исков против России в международные инстанции. В частности, в Европейский суд по правам человека были поданы
иски об «аннексии Крыма» и похищении детей на востоке Украины; в сентябре 2016 года Украина подала иск
о нарушении ее прав как прибрежного государства в морских зонах у берегов Крыма.
В 2016 году Верховный суд Крыма признал экстремистской организацией и запретил Меджлис крымскотатарского народа, выступивший против присоединения полуострова к России. Против лидеров организации в РФ возбуждены уголовные дела.
Украина неоднократно обвиняла Россию не только в поддержке сепаратистов, но и в непосредственном участии в боевых действиях на украинской территории. РФ эти обвинения отвергает.
Международная комиссия по расследованию крушения малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году считает, что самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук», который был доставлен из России и находился на подконтрольной сепаратистам территории. Минобороны РФ заявило, что российские ракетно-зенитные комплексы никогда не пересекали российско-украинскую границу.