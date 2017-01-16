Украина подала в Международный суд ООН иск против России

Украина подала иск к России в Международный суд ООН. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

Иск связан с нарушением Россией, по мнению Украины, международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Согласно заявлению украинского МИДа, РФ оказывает помощь (в том числе, предоставляя оружие) незаконным вооруженным формированиям, которые совершают на Украине теракты. В качестве примеров террористических атак в заявлении упомянуты, в частности, крушение малайзийского «Боинга» и обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска.

Кроме того, утверждает ведомство, Россия причастна к дискриминации представителей «нерусских общин» на территории Крыма, в том числе украинцев и крымских татар.

«Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить нарушать международное право», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.