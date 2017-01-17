Стрелок из аэропорта Флориды заявил, что действовал от имени ИГ

Ветеран войны в Ираке Эстебан Сантьяго, убивший пять человек в аэропорту Флориды 6 января, на допросе заявил, что действовал от имени террористов из «Исламского государства». Об этом на слушании о залоге преступника заявил агент ФБР.

Как пишет CNN, агент не уточнил, были ли у Сантьяго, по собственным словам, связи с ИГ.