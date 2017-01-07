Стрельбу в аэропорту Флориды открыл ветеран войны в Ираке с психическим расстройством

26-летний Эстебан Сантьяго, открывший стрельбу в международном аэропорту Флориды, ранее служил в Ираке, а после увольнения проходил лечение от психического расстройства.

Сантьяго с 2007 года служил в Национальной гвардии. В 2010 году он провел 10 месяцев в Ираке. Его подразделение, как сообщает The New York Times, занималось разминированием дорог. Двое сослуживцев Сантьяго погибли при нападениях боевиков. Сам он, по всей видимости, не принимал непосредственного участия в боевых операциях.

В августе 2016 года Сантьяго оставил военную службу. После увольнения он жаловался, что слышит голоса в своей голове. В ноябре он пришел в офис ФБР в Анкоридже и заявил, что его разум контролирует американская разведка и что ЦРУ заставляет его смотреть видео, снятые террористами «Исламского государства». Сантьяго добровольно согласился пройти курс психиатрического лечения.