Путин: заказчики фальшивок против Трампа хуже проституток

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «заказчики фальшивок» об избранном президенте США Дональде Трампе — «хуже, чем проститутки». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У них нет никаких моральных ограничений», — заявил президент.

Путин добавил, что «с трудом может представить», что Дональд Трамп встречался с российскими «девушками с пониженной социальной ответственностью», поскольку занимался организацией конкурсов красоты.

«Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — цитирует «Интерфакс» российского президента.