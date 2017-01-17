Полиция возбудила против Павленского дело о побоях за нападение на актера «Театра.doc»

Московская полиция завела на художника Петра Павленского уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои). Об этом рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Официально в полиции заявили, что 31 октября 2016 года неизвестные «из хулиганских побуждений» избили мужчину во дворе дома 12 в Казенном переулке. Сейчас в рамках дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, чтобы задержать подозреваемых.

Адвокат Павленского Дмитрий Динзе рассказал «Медузе», что из источников в правоохранительных органах ему известно, что в возбуждении дела было неоднократно отказано. Последний раз отказ в возбуждении был принят 15 января. По версии Динзе, полиция имела в виду первичное возбуждение уголовного дела.

«Как я понимаю, правоохранительные органы распространили пресс-релиз, что они возбудили дело еще очень давно. У нас не было никаких уведомлений — ни у Пети, ни у защиты — что уголовное дело возбудили», — сказал Динзе.