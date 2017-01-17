Лавров: дипломаты США переодевались для участия в митингах российской оппозиции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на митингах российской оппозиции были замечены переодетые американские дипломаты. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции 17 января.

По словам Лаврова, дипломаты из США были замечены в том числе на несанкционированных акциях. «Выводы можете сделать сами», — добавил Лавров, не уточнив, зачем дипломаты переодевались для участия в митингах.

Глава МИД также рассказал, что американские представители надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты. Лавров заметил, что сотрудники военного атташата американского посольства «очень любят ездить по нашей Родине на машинах, которые арендованы — соответственно у них нет дипломатических номеров, у них обычные российские номера», передает «Интерфакс».

В последние годы, продолжил министр, усилилась вербовочная активность против российских дипломатов в США. Он рассказал, что одному из дипломатов подложили в машину 10 тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были переданы в бухгалтерию МИД.