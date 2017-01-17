Биржевой курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 59 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с конца июля 2015 года опустился ниже отметки в 59 рублей.
К 14:38 мск за доллар давали 58,97 рубля, что на 89 копеек меньше уровня закрытия предыдущей сессии.
Евро, по состоянию на 14:39 мск, стоил на бирже 63,24 рубля, подешевев по сравнению с предыдущим днем на 23 копейки.
Российская валюта укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне баррель марки Brent, котировки которого используются для определения цены на российские сорта нефти, стоил днем 17 января 56,45 доллара, подорожав более чем на 1 процент с момента открытия сессии.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Резервный фонд не будет полностью потрачен в 2017 году, если среднегодовая цена нефти не опустится ниже 50 долларов за баррель.