Украинский канал снял с эфира «Битву экстрасенсов» из-за людей в камуфляже

Украинский канал СТБ принял решение прекратить показ передачи «Битва экстрасенсов» российского производства в связи с тем, что в одном из выпусков были показаны люди в камуфляже. Об этом в своем фейсбуке написал генеральный директор СТБ Владимир Бородянский.

Как рассказал Бородянский, по контексту программы можно было сделать вывод, что люди в камуфляже — это бывшие или действующие российские военные. Он объяснил, что в ситуации, когда «Россия и Украина, по вине России, враждуют», показ такой программы «с моральной точки недопустим».

Бородянский заявил, что СТБ больше не будет показывать «Битву экстрасенсов», а все сотрудники, по вине которых выпуск программы попал в эфир, будут уволены.