Украина отключила вещание телеканала «Дождь». Главное

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины запретил вещание телеканала «Дождь» на территории страны. Официальная причина — «непризнание суверенитета и территориальной целостности Украины» журналистами канала, а также трансляция российской рекламы. Сожаление и даже возмущение прекращением вещания «Дождя» на Украине высказали российские чиновники и депутаты — несмотря на то, что два года назад власти добились того, что он был исключен из основных кабельных сетей РФ. «Медуза» рассказывает, почему украинцы больше не смогут смотреть «Дождь» по телевизору.

Решение о прекращении вещания «Дождя» принял Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины. На заседании 12 января совет постановил исключить «Дождь» из перечня «иностранных программ, содержание которых отвечает украинскому законодательству». Официальная информация об этом будет опубликована 16 января, еще через месяц операторы кабельного телевидения — их около 90 — должны убрать канал из своих сетей.

«Дождь» нарушил законодательство Украины, когда назвал границу между Крымом и Херсонской областью государственной. В августе 2016 года корреспондент телеканала Владимир Роменский во время прямого включения из крымского города Армянск сказал: «Отсюда всего несколько километров до российско-украинской границы…» Это высказывание совет посчитал доказательством того, что «Дождь» не признает территориальную целостность украинского государства.

Еще одна претензия к «Дождю» состоит в том, что съемочные группы телеканала въезжали в Крым с территории России. Это нарушает украинский закон о «Порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», согласно которому россияне должны приезжать в Крым из украинской Херсонской области, предупреждая об этом власти Украины.

«Дождь» показывал российскую рекламу на Украине. Это, по словам члена Национального совета Сергея Костинского, также нарушает законы страны. Реклама в эфире иностранных телеканалов на Украине запрещена. Исключения касаются каналов стран Евросоюза, а также государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении — Россия в их число не входит. Костинский заявил, что «Дождь» не предоставил Национальному совету и провайдерам украинскую версию для адаптации, она появилась только в конце 2016 года и распространялась только в интернете.

Наконец, «Дождь» показывал фильмы, «популяризирующие правоохранительные органы государств-агрессоров» — и таким образом нарушил украинский закон «О кинематографии». Речь идет о том, что в канун Нового года телеканал показал две комедии «Квартета И»: «Быстрее, чем кролики» и «О чем еще говорят мужчины». Один из героев фильмов работает в российской полиции.

Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева выразила сожаление о принятом Украиной решении. Она уточнила, что вещание «Дождя» на Украине осуществляется без прямой коммерческой рекламы. Синдеева также отметила, что с августа 2016 года телеканал не получал претензий со стороны регулятора о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству. Комментируя обвинения в «непризнании суверенитета и территориальной целостности Украины», Синдеева отметила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России, в соответствии с которым «Республика Крым является субъектом Российской Федерации».

В поддержку «Дождя» впервые выступили российские власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блокировку продолжением «деструктивной линии украинской стороны». Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал решение украинских властей «недопустимым» и свидетельствующим «о нарушении свободы слова». А представитель МИДа Мария Захарова пообещала проинформировать ОБСЕ об акте «цензуры киевских властей».

При этом в основных российских кабельных сетях «Дождя» нет с января 2014 года — он был убран оттуда после публикации на сайте телеканала опроса, посвященного блокаде Ленинграда, с формулировкой «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что «Дождь» «перешел все грани допустимого». Телеканал принес извинения почти сразу, но критика только нарастала, и 29–30 января от трансляции передач канала отказались практически все российские кабельные операторы. Одним из тех людей, кто «уничтожает канал» Наталья Синдеева называла Вячеслава Володина.

Вечером 12 января «Дождь» показал запись концерта украинской группы «Океан Эльзы», который музыканты дали в московском аэропорту «Шереметьево» в декабре 2013 года. Ведущий телеканала Михаил Козырев попрощался у себя в фейсбуке с украинскими зрителями.