Суд заменил реальный срок за картинку с Тесаком и Пушкиным на штраф

Мосгорсуд смягчил приговор жителю Зеленограда Евгению Корту, которого в декабре 2016 года осудили за репост картинки с националистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем и человеком в костюме поэта Александра Пушкина. Год колонии-поселения заменен на штраф 200 тысяч рублей, рассказали в «Открытой России», адвокат которой Сергей Бадамшин представлял интересы Корта.

В «Открытой России» отметили, что суд первой инстанции проигнорировал заявления родственников Корта, которые отказались от показаний, данных во время следствия. В материалах дела сказано, что, по словам, близких, Корт заявлял, что в нем «течет кровь Гитлера», а Россию называл «страной бомжей».

Защита намерена также оспорить решение Мосгорсуда.