Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать главу Samsung за взятки подруге президента

Reuters
06:29, 16 января 2017
Надежный источник

Южнокорейские прокуроры потребовали арестовать возглавляющего Samsung Ли Чжэ Ёна по делу о коррупции, фигурантом которого является также президент страны Пак Кын Хе. Ордер на арест был выдан 16 января, но он должен быть подтвержден судом, который пройдет 18 января.

Прокуратура подозревает Ли Чжэ Ёна в даче взятки, растрате и даче ложных показаний. По версии следствия, Samsung передала 43 миллиарда вон (36 миллионов долларов) подруге президента Цой (Чхве) Сун Силь за помощь со стороны властей. Поддержка, как утверждается, заключалась в том, что Национальный пенсионный фонд способствовал слиянию двух компаний, связанных с Samsung, в 2015 году.

Ли Чжэ Ён, который фактически руководит Samsung после госпитализации своего отца Ли Гон Хи, ранее отрицал все обвинения.

В декабре 2016 года южнокорейский парламент объявил импичмент Пак Кын Хе из-за расследования о коррупции. По версии следствия, дочь лидера религиозного культа «Церковь вечной жизни» Цой (Чхве) Сун Силь фактически руководила работой президента страны. Сейчас вопрос об импичменте слушается в Конституционном суде, а Цой (Чхве) Сун Силь находится под арестом.
Отстранению президента в Южной Корее предшествовали массовые протестные акции.

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