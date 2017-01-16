Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать главу Samsung за взятки подруге президента

Южнокорейские прокуроры потребовали арестовать возглавляющего Samsung Ли Чжэ Ёна по делу о коррупции, фигурантом которого является также президент страны Пак Кын Хе. Ордер на арест был выдан 16 января, но он должен быть подтвержден судом, который пройдет 18 января.

Прокуратура подозревает Ли Чжэ Ёна в даче взятки, растрате и даче ложных показаний. По версии следствия, Samsung передала 43 миллиарда вон (36 миллионов долларов) подруге президента Цой (Чхве) Сун Силь за помощь со стороны властей. Поддержка, как утверждается, заключалась в том, что Национальный пенсионный фонд способствовал слиянию двух компаний, связанных с Samsung, в 2015 году.

Ли Чжэ Ён, который фактически руководит Samsung после госпитализации своего отца Ли Гон Хи, ранее отрицал все обвинения.