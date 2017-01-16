Полиция Петербурга устроила массовые проверки НКО с иностранным финансированием

В Санкт-Петербурге полиция в течение нескольких месяцев собирает данные о деятельности некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители нескольких НКО.

Правозащитники из «Гражданского контроля» ранее рассказали, что им позвонили из регионального управления МВД, заявив, что проверка всех НКО проводится по распоряжению прокуратуры. В связи с этим полиция запросила в Росфинмониторинге данные об организациях с иностранным финансированием, в Петербурге их оказалось 158.

По данным «Гражданского контроля», почти все НКО сами предоставили полиции документы. Глава организации Елена Шахова в беседе с МВД заявила, что всю отчетность они представляют в Минюст. В ответ на это в полиции рассказали, что могут использовать и другие методы получения документов: обыск, выемка или осмотр места происшествия.

«Коммерсантъ» выяснил, что существуют как минимум два различных дела о прокурорской проверке НКО. В МВД изданию рассказали, что все мероприятия проводятся в рамках закона «О полиции», отказавшись разъяснить суть проверки.

Глава совета при президенте по правам человека Михаил Федотов пояснил, что ситуация с массовыми проверками НКО происходит только в Петербурге, и пообещал выяснить, с чем это связано.