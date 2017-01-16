Полиция Петербурга устроила массовые проверки НКО с иностранным финансированием

Коммерсантъ
07:14, 16 января 2017
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В Санкт-Петербурге полиция в течение нескольких месяцев собирает данные о деятельности некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители нескольких НКО.

Правозащитники из «Гражданского контроля» ранее рассказали, что им позвонили из регионального управления МВД, заявив, что проверка всех НКО проводится по распоряжению прокуратуры. В связи с этим полиция запросила в Росфинмониторинге данные об организациях с иностранным финансированием, в Петербурге их оказалось 158.

По данным «Гражданского контроля», почти все НКО сами предоставили полиции документы. Глава организации Елена Шахова в беседе с МВД заявила, что всю отчетность они представляют в Минюст. В ответ на это в полиции рассказали, что могут использовать и другие методы получения документов: обыск, выемка или осмотр места происшествия.

«Коммерсантъ» выяснил, что существуют как минимум два различных дела о прокурорской проверке НКО. В МВД изданию рассказали, что все мероприятия проводятся в рамках закона «О полиции», отказавшись разъяснить суть проверки.

Глава совета при президенте по правам человека Михаил Федотов пояснил, что ситуация с массовыми проверками НКО происходит только в Петербурге, и пообещал выяснить, с чем это связано.

С 2012 года в России действуют поправки к закону «О некоммерческих организациях», которые обязывают учредителей НКО оформлять статус иностранного агента, если те занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа.
За четыре года в реестр иностранных агентов включили 155 организаций, 51 затем исключили по тем или иным причинам (ликвидация НКО или отказ от иностранного финансирования).
Иностранными агентами были признаны ведущие правозащитные организации, такие как «Голос» и «Международный Мемориал». В реестр также попала социологическая служба «Левада-Центр» за получение грантов из американских фондов.

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