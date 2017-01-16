Павленский рассказал о драке с актером «Театра.doc»

Художник Петр Павленский признал, что у него была драка с актером «Театра.doc», и заявил, что ничего не знает об уголовном деле по статье о побоях, которое было возбуждено против него.

Как рассказал Павленский «Медузе», актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина жаловалась, что «этот человек ее душит, избивает, бьет головой об ванну». Художник утверждает, что актер затем начал угрожать ему.

«Когда мы встретились, он начал провоцировать драку, и у нас произошел какой-то конфликт. С этим человеком была драка. Я был один. Вокруг там был кто-то еще, актеры „Театра.doc“», — рассказал Павленский.