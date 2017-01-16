Павленский рассказал о драке с актером «Театра.doc»
Художник Петр Павленский признал, что у него была драка с актером «Театра.doc», и заявил, что ничего не знает об уголовном деле по статье о побоях, которое было возбуждено против него.
Как рассказал Павленский «Медузе», актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина жаловалась, что «этот человек ее душит, избивает, бьет головой об ванну». Художник утверждает, что актер затем начал угрожать ему.
«Когда мы встретились, он начал провоцировать драку, и у нас произошел какой-то конфликт. С этим человеком была драка. Я был один. Вокруг там был кто-то еще, актеры „Театра.doc“», — рассказал Павленский.
Петр Павленский 16 января сообщил, что уехал вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми из России. Художник собирается просить политического убежища во Франции.
Павленского подозревают в насильственных действиях сексуального характера, проверка в отношении него была начата по заявлению актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной. Директор театра Елена Гремина также сообщила об уголовном деле по статье «побои», возбужденном в связи с нападением на актера.
Петр Павленский отвергает выдвинутые против него обвинения. Заявление Слониной он назвал доносом.