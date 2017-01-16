Власти решили не ограничивать зарплаты руководителей госкомпаний

«Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать заработную плату», — подчеркнул он.

Осенью 2016 года сообщалось, что госкомпании заставят отчитываться перед Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений о соответствии зарплат их руководства достижению компанией плановых показателей. Отчеты планируется сдавать к 1 марта. Критерии, по которым будет оцениваться соответствие зарплат топ-менеджмента, отмечает РГ, пока не определены.

Глава Минтруда ранее заявлял РИА Новости , что удержанию зарплат топ-менеджмента госкомпаний в разумных пределах должно способствовать публичное раскрытие информации.

В 2016 году глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер возглавил список самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров. Издание оценило его годовую зарплату в 17,7 миллиона долларов. Второе место в рейтинге занял глава «Роснефти», основной пакет которой принадлежит государству, Игорь Сечин.

Власти РФ с 2017 года ограничило зарплату руководителей бюджетных учреждений всех уровней. Для учреждений федерального подчинения зарплата не должна превышать среднюю по предприятию более чем в 8 раз.