В Бахрейне казнили трех мужчин за убийство полицейских

Associated Press
08:45, 15 января 2017
Надежный источник

Власти Бахрейна казнили троих мужчин, осужденных за убийство полицейских. Это первая казнь в королевстве с 2010 года.

Накануне в Бахрейне прошли столкновения между оппозиционными активистами и полицией. Приговор был подтвержден Верховным судом 9 января.

Сами Мушаима, Али Аль-Сингасе и Аббас Аль-Самеа были  были приговорены к смерти за убийство двух полицейских из Бахрейна в 2015 году и полицейского из ОАЭ в 2014-м. Правозащитники утверждают, что после ареста они подвергались пыткам, а признательные показания дали под давлением.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться