В Бахрейне казнили трех мужчин за убийство полицейских
Власти Бахрейна казнили троих мужчин, осужденных за убийство полицейских. Это первая казнь в королевстве с 2010 года.
Накануне в Бахрейне прошли столкновения между оппозиционными активистами и полицией. Приговор был подтвержден Верховным судом 9 января.
Сами Мушаима, Али Аль-Сингасе и Аббас Аль-Самеа были были приговорены к смерти за убийство двух полицейских из Бахрейна в 2015 году и полицейского из ОАЭ в 2014-м. Правозащитники утверждают, что после ареста они подвергались пыткам, а признательные показания дали под давлением.