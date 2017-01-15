Осужденную за репост видео воспитательницу посадили в карцер за то, что она укрыла ноги одеялом

Znak.com
07:59, 15 января 2017
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Администрация СИЗО-2 города Шадринска поместила в карцер воспитательницу детского сада Евгению Чудновец за то, что она прикрыла ноги одеялом. Об этом женщина рассказала члену общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергею Зыкову.

По словам Зыкова, сперва Чудновец решили посадить в штрафной изолятор на десять суток. Когда она спросила, не является ли это наказание слишком суровым, ей добавили еще пять суток.

Женщина провела в карцере всего сутки. После этого ее этапировали в СИЗО-5 Екатеринбурга, откуда она отправится в колонию.

«Откровенно говоря, я не в курсе таких запретов, пусть меня и назовут безграмотным. Как мне кажется, это неадекватно, это какой-то абсурд», — прокомментировал рассказ Евгении Чудновец собеседник Znak.com.

Znak.com
Воспитательница детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за репост в соцсетях видео, на котором воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком. Ее признали виновной в распространении детской порнографии.
Публикация Чудновец видеозаписи помогла привлечь к суду воспитательницу лагеря Татьяну Куршеву и вожатого Данилу Безбородова. Они получили тюремные сроки. «Медиазона» сообщала о неувязках в их деле. В частности, следствие не установило точное время совершения преступления — в приговоре указано все время смены, в которую потерпевший мальчик был в лагере. 

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