Осужденную за репост видео воспитательницу посадили в карцер за то, что она укрыла ноги одеялом

Администрация СИЗО-2 города Шадринска поместила в карцер воспитательницу детского сада Евгению Чудновец за то, что она прикрыла ноги одеялом. Об этом женщина рассказала члену общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергею Зыкову.

По словам Зыкова, сперва Чудновец решили посадить в штрафной изолятор на десять суток. Когда она спросила, не является ли это наказание слишком суровым, ей добавили еще пять суток.

Женщина провела в карцере всего сутки. После этого ее этапировали в СИЗО-5 Екатеринбурга, откуда она отправится в колонию.