В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они разъехались маленькими группами
Полиция запретила проводить в центре Санкт-Петербурга велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они пригрозили собравшимся задержанием, если колонна двинется одновременно.
Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек https://t.co/WBN90HaVCg pic.twitter.com/MKJFXTwNgM— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) January 14, 2017
После обсуждения ситуации собравшиеся решили проехать по улицам города небольшими группами по 10-20 человек, не нарушая правила дорожного движения.
Всего, по словам корреспондента «Фонтанки», на мероприятие собирались от 100 до 200 человек.
8 января в Москве состоялся зимний велопарад. Мероприятие провели, несмотря на 25-градусный мороз. Для 500 велосипедистов были перекрыты улицы в центральной части города.