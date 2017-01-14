В Петербурге запретили велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они разъехались маленькими группами

Фонтанка.ру
13:44, 14 января 2017
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Полиция запретила проводить в центре Санкт-Петербурга велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Они пригрозили собравшимся задержанием, если колонна двинется одновременно.

После обсуждения ситуации собравшиеся решили проехать по улицам города небольшими группами по 10-20 человек, не нарушая правила дорожного движения.

Велопробег Дедов Морозов

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Всего, по словам корреспондента «Фонтанки», на мероприятие собирались от 100 до 200 человек.

8 января в Москве состоялся зимний велопарад. Мероприятие провели, несмотря на 25-градусный мороз. Для 500 велосипедистов были перекрыты улицы в центральной части города.

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