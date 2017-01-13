«Зенит» вошел в двадцатку европейских клубов с самыми высокими зарплатами игроков

«Зенит» вошел в число двадцати европейских футбольных клубов с самыми высоким зарплатами игроков, сообщается на сайте UEFA.

По данным этой организации в сезоне 2015/2016 годов футболисты клуба из Санкт-Петербурга получили в общей сложности 113 миллионов евро, что ставит «Зенит» на 17-е место среди европейских клубов по зарплатам игроков.

По сравнению с предыдущим сезоном зарплаты футболистов «Зенита» снизились на 11 процентов. На выплаты игрокам клуб из Санкт-Петербурга, по данным UEFA, тратит 58 процентов своих доходов.