«Зенит» вошел в двадцатку европейских клубов с самыми высокими зарплатами игроков
«Зенит» вошел в число двадцати европейских футбольных клубов с самыми высоким зарплатами игроков, сообщается на сайте UEFA.
По данным этой организации в сезоне 2015/2016 годов футболисты клуба из Санкт-Петербурга получили в общей сложности 113 миллионов евро, что ставит «Зенит» на 17-е место среди европейских клубов по зарплатам игроков.
По сравнению с предыдущим сезоном зарплаты футболистов «Зенита» снизились на 11 процентов. На выплаты игрокам клуб из Санкт-Петербурга, по данным UEFA, тратит 58 процентов своих доходов.
Первое место среди европейских клубов по размерам выплат игрокам в сезоне 2015/2016 годов заняла «Барселона» с 340 миллионами евро, на второй строчке разместился «Реал» с 289 миллионами евро. Замыкает тройку клубов с самыми высокими зарплатами игроков «Челси», выплативший своим футболистам за год 276 миллионов евро.