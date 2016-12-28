В российском футболе закончились деньги. Объясняем на гифках с великими тренерами

Российский футбол никогда не был коммерчески успешным, но к концу 2016 года деньги закончились даже у тех, кто раньше был готов вкладываться в спорт безвозмездно. Команды премьер-лиги не платят зарплаты, распродают игроков и экономят на трансферах — и это не какие-то единичные случаи, а система.

Когда-то, когда цены на нефть были высокими, а российские компании хотели показать миру свою щедрость, в «Анжи» мог приехать Роберто Карлос, а «Зенит» позволял себе привезти в российский чемпионат Халка с Акселем Витцелем, заплатив за них чуть ли не сто миллионов евро. Сейчас Халк играет в Китае, Витцель (по слухам) собирается либо туда же, либо в Италию, а новости из «Зенита» выглядят приблизительно так: «Зенит» предлагает за Цаллагова 300 тысяч евро.

Клубы победнее «Зенита» и вовсе перестают платить игрокам зарплаты. «Ростов», который в этой Лиге чемпионов обыграл «Баварию», еще в начале года платил игрокам нерегулярно, а поправило положение в клубе только выступление в той же ЛЧ. Те же, кто до Лиги чемпионов не дорос, остались без средств к существованию: «Томь» посоветовала игрокам искать новые клубы, потому что платить нечем; «Анжи» объявил о распродаже ведущих игроков. Некоторые клубы — например, «Амкар» — устраивают точечные продажи, прямо отмечая, что денег нет.

Проблемы появляются даже у топ-клубов. Нет, конечно, ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Спартак», ни даже «Краснодар» не борются за выживание — но, скажем, ЦСКА уже давно не проводит больших трансферов, чистый долг его владельца (компании BlueCastle Enterprises Евгения Гинера) растет. И хотя в самом ЦСКА слухи о финансовых проблемах опровергают, понятно, что не может быть все гладко у бизнесмена, основные активы которого остались на Украине.

В лигах ниже классом с тотальным безденежьем столкнулись давно: для ФНЛ ничего нового в роспуске команд или долгах перед игроками нет. Но этот год для ФНЛ особенный: в нем выступает титулованное московское «Динамо», в 2016-м вылетевшее из премьер-лиги. Сейчас «Динамо» идет на первом месте, но денег у клуба тоже нет: банк ВТБ хочет продать команду за рубль, но даже за такие деньги приобретать «Динамо» со всеми долгами, накопленными за беспечные годы, никто не хочет. В итоге еженедельник «Футбол» оценивает шансы расформирования «Динамо» как 1 к 10.

В «тучные годы» российские клубы так и не научились зарабатывать. Государство и региональные власти в условиях кризиса помогать им больше не способны. Фактически российский футбол держится на нескольких богатых людях, которые готовы вкладывать в спорт собственные средства. И да — еще на одной госкомпании.