«Анжи» заявил о распродаже ведущих игроков. Ранее основной состав решила распустить «Томь»

ФК «Анжи»
17:06, 27 декабря 2016
Надежный источник

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сообщил о планах продать ведущих футболистов в связи с «рядом объективных причин, в том числе финансового характера».

«Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства Клуба и дальше развивать ФК „Анжи“», — говорится в обращении клуба к болельщикам.

11 декабря агентство «Р-Спорт» сообщило со ссылкой на источник, что футбольный клуб «Томь» из-за долгов предложил всем игрокам основного состава с начала 2017 года стать свободными агентами, таким образом предоставив им возможность бесплатно сменить клуб.

Официально представители клуба этого не подтвердили, но не исключили.

В середине декабря Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов из-за долгов запретила регистрировать новых игроков четырем клубам российской Премьер-лиги — «Томи», «Рубину», «Крыльям советов» и «Амкару».
«Анжи» с 2011 года принадлежит бизнесмену Сулейману Керимову. При нем в клуб пришли несколько звезд мирового футбола, в том числе Роберто Карлос и Самуэль Этоʼо, а также ряд известных российских футболистов. Летом 2013 года Керимов объявил о сокращении финансирования клуба; ведущие игроки покинули команду.
В декабре 2016 года появилась информация, что «Анжи» покинут полузащитник Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк. СМИ также писали о возможном переходе в «Уфу» украинского нападающего Филиппа Будковского, забившего в сезоне три гола. Столько же мячей на счету полузащитника из Косово Бернарда Бериши, который перейдет из «Анжи» в грозненский «Терек».
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