«Анжи» заявил о распродаже ведущих игроков. Ранее основной состав решила распустить «Томь»

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сообщил о планах продать ведущих футболистов в связи с «рядом объективных причин, в том числе финансового характера».

«Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства Клуба и дальше развивать ФК „Анжи“», — говорится в обращении клуба к болельщикам.

11 декабря агентство «Р-Спорт» сообщило со ссылкой на источник, что футбольный клуб «Томь» из-за долгов предложил всем игрокам основного состава с начала 2017 года стать свободными агентами, таким образом предоставив им возможность бесплатно сменить клуб.

Официально представители клуба этого не подтвердили, но не исключили.