Телеканал Конгресса США внезапно начал показывать эфир Russia Today. Это назвали технической ошибкой

Телеканал американского Конгресса C-SPAN внезапно прервал стандартное вещание 12 января и в течение 10 минут транслировал эфир RT (Russia Today), созданного российскими властями.

Инцидент произошел около 14:30 по Вашингтону (22:30 по Москве), когда в эфире C-SPAN показывали обсуждение законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF — Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.

Вместо заседания Палаты представителей на экране появился сюжет RT, посвященный шуткам над тем, как глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

Представители C-SPAN назвали произошедшее технической ошибкой, связанной с коммутацией сигналов. Особо подчеркивается, что, по предварительным данным, это не связано с какой-либо хакерской атакой. В C-SPAN заметили, что эфир RT — один из многих сигналов, которые они отслеживают для освещения текущих событий.