Россельхознадзор: в России фальсифицируют четверть продуктов питания

Официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил о массовой фальсификации продуктов питания в России.

«Фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сообщил Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам Алексеенко, на рынке идет процесс обратной селекции: добросовестные производители проигрывают недобросовестным. «Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок», — сказал представитель Россельхознадзора.