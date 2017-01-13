Россельхознадзор: в России фальсифицируют четверть продуктов питания

Интерфакс
16:09, 13 января 2017
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Официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил о массовой фальсификации продуктов питания в России.

«Фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сообщил Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам Алексеенко, на рынке идет процесс обратной селекции: добросовестные производители проигрывают недобросовестным. «Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок», — сказал представитель Россельхознадзора.

На рыбном рынке, к примеру, фальсифицирование сводится к подмене наименований, «накачиванию» рыбы полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги. «Все это для того, чтобы залезть в наш карман», — сказал Алексеенко.

Интерфакс
В феврале 2016 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в России фальсифицируют 11 процентов всей молочной продукции, при этом по некоторым видам продуктов доля фальсификата достигает 50 процентов.
В июне Россельхознадзор заявил, что при фальсификации цельного молока российские производители используют гипс, мел, мыло, известь, соду, крахмал, а также борную и салициловую кислоты.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев утверждает, что в России фальсифицируют «мизерное количество продуктов и партий».
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