Опознаны останки Елизаветы Глинки

Похороны Глинки, по словам собеседника агентства, пройдут 16 января на Новодевичьем кладбище.

Останки главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (доктора Лизы), погибшей при крушении Ту-154 в Черном море 25 декабря, опознаны с помощью экспертизы ДНК. Об этом сообщил ТАСС источник в ее окружении.

Глава фонда «Справедливая помощь», член Совета по правам человека при президенте РФ Елизавета Глинка (доктор Лиза) была на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился утром 25 декабря в Черном море. Никто из находившихся на борту не выжил.

Ту-154 летел в Сирию. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, которые собирались выступить перед российскими военными с новогодним концертом. Глинка сопровождала медикаменты для госпиталя в Латакии.