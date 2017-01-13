Опознаны останки Елизаветы Глинки
Останки главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (доктора Лизы), погибшей при крушении Ту-154 в Черном море 25 декабря, опознаны с помощью экспертизы ДНК. Об этом сообщил ТАСС источник в ее окружении.
Похороны Глинки, по словам собеседника агентства, пройдут 16 января на Новодевичьем кладбище.
Глава фонда «Справедливая помощь», член Совета по правам человека при президенте РФ Елизавета Глинка (доктор Лиза) была на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился утром 25 декабря в Черном море. Никто из находившихся на борту не выжил.
Ту-154 летел в Сирию. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, которые собирались выступить перед российскими военными с новогодним концертом. Глинка сопровождала медикаменты для госпиталя в Латакии.