Право на панихиду У родственников погибших артистов ансамбля Александрова возник конфликт с Министерством обороны

К журналистам обратилась вдова одного из артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Министерства обороны РФ, погибших в катастрофе направлявшегося в Сирию Ту-154, которая произошла 25 декабря. Она утверждает, что у родственников жертв катастрофы возник конфликт с Министерством обороны, которое выступает против проведения полноценной гражданской панихиды, несмотря на согласие иерархов Русской православной церкви. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев попытался разобраться в ситуации.

По словам родственников погибших и друзей их семей, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Медузы», дата похорон жертв авиакатастрофы до сих пор окончательно не назначена. В среду, 11 января, родственников оповестили о том, что похороны пройдут 14 января; а уже в четверг, 12 января, по словам вдовы солиста ансамбля Ивана Столярова Надежды Столяровой, ей сообщили, что они состоятся 16 или 17 января. Все расходы, связанные с погребением, взяло на себя Министерство обороны. 45 гробов собираются организованно привезти к недавно построенному мемориальному комплексу Минобороны в Мытищах. Там же, на улице, произойдет короткое отпевание погибших священником и погребение.

Сами родственники рассчитывали на более торжественную и публичную церемонию. Как рассказывает «Медузе» Надежда Столярова, она решила помочь в организации гражданской панихиды и связалась с представителями Русской православной церкви. По словам женщины, настоятель Новодевичьего монастыря согласился предоставить для панихиды храм, а отпеть погибших должен был Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии. Позже Столяровой сообщили, что предварительное согласие провести панихиду дал и сам патриарх, но он якобы ждет «команды». «Кто дал Министерству обороны право распоряжаться отпеванием? Они сейчас не солдаты, не артисты, они наши погибшие родственники, — возмущается Столярова. — За то, что министерство взяло на себя ответственность за похороны и расходы на них, — спасибо. Но желание родственников достойно проводить покойных не под их властью». «У нас цель простая — чинно проститься, отпеть по-человечески, — говорит друг семьи Столяровых Петр Новиков. — У Минобороны другая цель — по-быстрому всех закопать и забыть, чтобы никто не пикнул».

Существование конфликта между родственниками погибших и Министерством обороны по поводу панихиды «Медузе» также подтвердил Юрий Михайлюк, друг семьи погибшего участника ансамбля Дмитрия Литвякова. «Они заслуживают отпевания в центральном соборе Москвы, — считает Михайлюк. — Весь мир их знал, а теперь собираются похоронить тихо, с литией [заупокойной службой] на улице в мороз. Это неправильно».

Патриарх Кирилл и члены Священного Синода провели литию по погибшим в авиакатастрофе перед заседанием Синода в Даниловом монастыре в Москве 27 декабря, однако никто из родственников жертв на ней не присутствовал.

Надежда Столярова утверждает, что разговаривала с чиновником Министерства обороны, ответственным за организацию похорон, — она встретила Сергея Фральцева, временно исполняющего обязанности начальника департамента культуры ведомства (Антон Губанков, занимавший этот пост до 25 декабря, также погиб на борту Ту-154), в офисе ансамбля имени Александрова. По словам вдовы, в ответ на вопрос о том, как проходит поисково-спасательная операция, Фральцев посоветовал ей не волноваться: «Может, там всех поели рыбы». Просьбы родственников в отношении гражданской панихиды он назвал «хотелками». По словам Столяровой, Минобороны не хочет привлекать внимания к похоронам и не собирается ради них перекрывать дороги.

Исполняющий обязанности руководителя ансамбля имени Александрова Геннадий Саченюк отказался комментировать «Медузе» ситуацию с похоронами, посоветовав обратиться в Министерство обороны. На официальном сайте ансамбля никакой информации о времени и месте похорон нет; сразу за надписью «Скорбим» следует объявление о наборе новых сотрудников взамен погибших в авиакатастрофе.

Сам Фральцев 12 января был недоступен для комментариев. В пресс-службе Минобороны дежурный рекомендовал корреспонденту «Медузы» отправить письменный запрос, ответа на который в течение дня не поступило. В пресс-службе РПЦ подтвердили, что в курсе конфликта вокруг панихиды, но порекомендовали звонить в отдел церковной благотворительности, откуда корреспондента «Медузы» перенаправили в московскую областную епархию, где, в свою очередь, снова заявили, что комментарии по этому вопросу могут дать только в Министерстве обороны.

По словам друзей и родственников погибших, единственная альтернатива похоронам погибших — забрать гроб и самостоятельно похоронить его, не участвуя в общей церемонии. Это могут сделать те, кто хочет похоронить родственника в другом городе. Так, родственники Дмитрия Литвякова, как рассказывает друг семьи Михайлюк, собираются хоронить его в родных Клинцах Брянской области.

Первое выступление нового состава ансамбля Александрова состоится уже 23 февраля в Кремлевском дворце съездов на концерте, посвященном Дню Российской армии.