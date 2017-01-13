Обама отменил упрощенные иммиграционные правила для кубинцев
Президент США Барак Обама отменил упрощенный порядок получения гражданства для иммигрантов с Кубы. С 12 января страна отказалась от так называемой политики «мокрых ног/сухих ног».
Обама заметил, что теперь приезжих с Кубы будут оформлять как иммигрантов из любой другой страны. Новые правила стали результатом договоренностей между Вашингтоном и Гаваной на фоне восстановления отношений, начавшегося с 2014 году.
«Народ Соединенных Штатов, страны иммигрантов, уже больше века становится разнообразнее за счет американцев кубинского происхождения. Вступив в должность, я сделал решение проблем кубиноамериканского сообщества основным направлением нашей политики. Эти изменения позволят принимать кубинцев так же, как мы принимаем граждан других стран в соответствии с законом», — говорится в заявлении Обамы.