Обама отменил упрощенные иммиграционные правила для кубинцев

Обама заметил, что теперь приезжих с Кубы будут оформлять как иммигрантов из любой другой страны. Новые правила стали результатом договоренностей между Вашингтоном и Гаваной на фоне восстановления отношений, начавшегося с 2014 году.

Президент США Барак Обама отменил упрощенный порядок получения гражданства для иммигрантов с Кубы. С 12 января страна отказалась от так называемой политики «мокрых ног/сухих ног».

«Народ Соединенных Штатов, страны иммигрантов, уже больше века становится разнообразнее за счет американцев кубинского происхождения. Вступив в должность, я сделал решение проблем кубиноамериканского сообщества основным направлением нашей политики. Эти изменения позволят принимать кубинцев так же, как мы принимаем граждан других стран в соответствии с законом», — говорится в заявлении Обамы.

С 1995 года кубинцы, которые пытались попасть в США, но были задержаны береговой охраной в море («мокрые ноги»), лишились права на ускоренное получение гражданства. Если иммигранты были задержаны уже после прибытия на американскую землю («сухие ноги»), они получали возможность оформить вид на жительство, а затем и гражданство.

Только за последние четыре года в США таким образом прибыли 118 тысяч кубинцев.

В 2014 году Обама и глава Кубы Рауль Кастро объявили о восстановлении отношений между двумя странами после 54 лет противостояния.