«Закон Яровой» попал в список глобальных угроз для инноваций

Пакет «антитеррористических» законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова попал в топ-10 худших примеров протекционизма в 2016 году по версии Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF). Подобные меры, говорится в очередном докладе ITIF, наносят ущерб глобальной системе инноваций и мешают росту производительности.

Россия заняла сразу две позиции в десятке главных угроз для инноваций. Эксперты отметили негативное влияние не только «закона Яровой», который обязывает сотовых операторов и провайдеров хранить переписку пользователей, но и ограничение на закупку зарубежного программного обеспечения, которое с 2016 года введено для российских госорганов.

В ITIF отметили, что Россия и Германия (также попала в список) обязывают не только собирать данные о переписке, но и хранить их на территории страны. Для сравнения в Австралии и Великобритании также приняли законы о хранении данных, но операторы связи просто должны представить их по запросу — ограничений по месту хранения нет.