Назначена дата рассмотрения петиции об отмене «пакета Яровой». Инициативу должны были рассмотреть до середины октября

В случае одобрения инициативы экспертной группой она будет направлена на рассмотрение в Государственную думу.

Экспертная рабочая группа под руководством главы «Открытого правительства» Михаила Абызова 19 января рассмотрит петицию об отмене «пакета Яровой», которая собрала более 100 тысяч подписей на сайте «Российская общественная инициатива». Об этом сообщают «Ведомости».

Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что он не надеется на полную отмену закона, но рассчитывает, что рекомендации экспертной группы смогут способствовать изменению каких-то его частей.

«Пакет Яровой» был принят летом 2016 года. В него входят законы, ужесточающие законодательство в разных сферах жизни. являющиеся, по словам авторов, антитеррористическими.

В частности, «пакет Яровой» обязал операторов связи и провайдеров хранить все данные о соединениях пользователей, включая содержание разговоров и переписки; были введены ограничения на миссионерскую деятельность; в УК появилась статья о недоносительстве, а возраст уголовной ответственности по «террористическим» статьям был снижен до 14 лет.

Петиция против «пакета Яровой» появилась на сайте «Российская общественная инициатива» после подписания законов президентом Владимиром Путиным, 8 июля. К 14 августа инициатива собрала более ста тысяч голосов, необходимых для рассмотрения экспертной группой.